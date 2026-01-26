Educazione sessuale nelle scuole superiori, nel Savonese torna il progetto “Volpi a scuola”

Torna il progetto Volpi a scuola del direttore della Struttura complessa di Ostetricia e ginecologia dell’Asl2. Si tratta di un progetto di educazione sessuale rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia.

«Sono tornato tra i banchi per il terzo anno di Volpi a scuola – spiega Volpi –. Ho fatto due lezioni agli alunni delle classi prime del Liceo Grassi di Savona, che mi ospiterà anche per altri due incontri. Sono molto contento che la scuola abbia manifestato così tanto interesse per queste iniziative di divulgazione scientifica dedicate alla salute dei ragazzi. Spero di poter dare, da medico, il mio contributo affinché questi adolescenti si sentano più informati e consapevoli su tematiche tanto delicate quanto importanti».

Il primo appello dei ginecologi per trasformare l’educazione sessuale in una vera e propria materia di studio risale al 2009, quando al Senato si tenne il convegno nazionale Educazione sessuale, nuovi attori per nuovi bisogni, promosso dalla Sigo, la Società italiana di ginecologia e ostetricia.

Nel Savonese, grazie all’impegno di Eugenio Volpi, primario di Ostetricia e ginecologia dell’Asl2, l’educazione sessuale entra direttamente nelle scuole superiori attraverso il progetto Volpi a scuola. Educazione alla salute e al benessere sessuale. L’iniziativa prevede incontri di due ore con gli studenti, durante i quali vengono affrontati numerosi temi legati alla salute e al benessere sessuale, utilizzando un linguaggio accessibile e scientificamente corretto.

Il progetto nasce dalla consapevolezza di una crescente necessità di informare, educare e sensibilizzare le nuove generazioni su argomenti fondamentali per la loro crescita. L’obiettivo è fornire ai ragazzi strumenti concreti per conoscere il proprio corpo da un punto di vista scientifico, vivere la propria intimità in modo sano e consapevole e sviluppare un profondo rispetto per sé stessi e per gli altri.