Festa di San Sebastiano, cerimonia e benedizione dei mezzi a Borgio Verezzi (FOTO)

Ieri, domenica 25 gennaio, Borgio Verezzi ha festeggiato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Le celebrazioni hanno preso il via con la Santa Messa nella Chiesa di San Pietro officiata da Don Carmelo Galeone. Al termine della funzione è stato posto un omaggio floreale presso l’edicola del Santo in via Municipio.

La mattinata si è conclusa con la benedizione dei mezzi della Polizia Locale e di soccorso nel piazzale antistante il palazzo comunale.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo con la Polizia Locale guidata dal comandante Giovanni Bozzo, ha rappresentato un momento di raccoglimento e di riconoscenza verso chi opera quotidianamente al servizio della comunità.

"Grazie alle Amministrazioni Comunali, alle Forze dell'Ordine e alle Associazioni che hanno partecipato alla Festa organizzata dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo in collaborazione con la Polizia Locale di Borgio Verezzi", il commento del Comune condotto dal sindaco Renato Dacquino.