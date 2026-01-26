"Incontri a Villapiana": un ciclo di appuntamenti per parlare della vita del quartiere

Parte venerdì 30 gennaio “Incontri a Villapiana”, un nuovo ciclo di incontri gratuiti promosso dal Comitato territoriale Villapiana La Rusca, in collaborazione con la SMS Generale di via San Lorenzo 25r, che mette a disposizione i propri locali.

Gli incontri, a partecipazione gratuita, sono rivolti in primo luogo agli abitanti del quartiere Villapiana La Rusca, ma sono aperti a tutti i cittadini di Savona e del territorio circostante.

L’obiettivo è creare uno spazio di informazione, confronto e dialogo su temi concreti che riguardano la vita quotidiana del quartiere e della comunità.

Nel corso dei prossimi mesi verranno affrontati argomenti quali la protezione civile e la prevenzione dei rischi, l’assistenza sanitaria, la gestione dei rifiuti e il miglioramento della raccolta differenziata, ma anche questioni sociali come la carenza di spazi per i giovani, le difficoltà degli anziani, l’inclusione dei nuovi residenti e le problematiche del commercio di quartiere.

Il primo incontro, “Difendersi dalle truffe”, sarà dedicato a un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Le truffe telefoniche, online e porta a porta colpiscono spesso le persone anziane, ma possono coinvolgere chiunque. Informarsi e imparare a riconoscerle è oggi fondamentale.

L’incontro “Incontri a Villapiana – Difendersi dalle truffe” si terrà venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18.15, presso la SMS Generale, con interventi del Comune di Savona, della Polizia Municipale e dell’Auser.

Il ciclo proseguirà con altri due incontri già in calendario: venerdì 27 febbraio 2026 e venerdì 27 marzo 2026, sempre dalle 18.15 alle 19.30.