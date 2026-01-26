Savona, proseguono i corsi BLSD per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore della Croce Bianca e Croce Verde

Proseguono i corsi organizzati dalla Croce Bianca di Savona e della Croce Verde di Albisola Superiore per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore BLSD.

Gli istruttori abilitati stanno infatti illustrando ai cittadini iscritti, in un corso della durata di 4 ore, le manovre di primo soccorso e l'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) su adulti e bambini.

L'obiettivo dei corsi è riconoscere quando una persona è in difficoltà e ha un arresto cardiaco, valutare la scena, attivare i soccorsi e utilizzare il DAE per ripristinare il ritmo cardiaco.

Si passa dalla teoria alla pratica sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP), il massaggio cardiaco, la ventilazione artificiale e la defibrillazione.

Attenzione anche agli scenari critici come le ostruzioni gravi delle vie aeree o il soffocamento.

Al superamento del corso viene rilasciato un attestato abilitante all'uso del DAE. La certificazione ha una validità di 2 anni.