Arrivano i "giorni della merla": tra leggenda e previsioni meteo

Oggi, 29 gennaio, ha inizio il periodo di tre giorni che la tradizione popolare identifica come il più rigido dell'inverno: "i giorni della merla". Nonostante le condizioni meteorologiche non sempre confermino questa antica credenza, ogni anno la leggenda viene tramandata.
Esistono diverse narrazioni legate a queste tre giornate (29, 30 e 31 gennaio), tutte caratterizzate da immagini di freddo intenso e paesaggi innevati. Una delle versioni più diffuse racconta di una merla dal piumaggio candido che si vantava della propria bellezza.
Durante un inverno insolitamente mite, l'uccello si prese gioco di gennaio, credendo che la stagione fredda stesse per concludersi senza portare il gelo temuto. Il mese, offeso, scatenò un'ondata di freddo intenso proprio nelle ultime tre giornate.
Per proteggersi dal gelo, la merla trovò riparo dentro un camino. Quando il freddo cessò, emerse completamente annerita dalla fuliggine. Secondo la tradizione, questo episodio spiegherebbe sia il piumaggio scuro dei merli sia l'associazione di questi giorni con il periodo più freddo dell'anno.
Ma come si presenteranno quest'anno questi giorni leggendari? Dopo due giorni caratterizzati da perturbazioni che hanno portato precipitazioni diffuse anche a basse quote e nevicate abbondanti in montagna, le previsioni indicano un miglioramento.
Secondo le previsioni meteorologiche di Arpal per giovedì 29 gennaio 2026, la giornata vedrà residui di nuvolosità notturna e mattutina, specialmente nelle zone centro-orientali con possibili piovaschi sparsi (neve oltre i 900-1000 metri nelle aree interne). Le nubi si dissolveranno progressivamente da ovest, con schiarite diffuse dal pomeriggio. I venti saranno moderati fino al mattino, poi prevalentemente deboli da nord. Il mare risulterà molto mosso o localmente agitato per onde lunghe di libeccio.
Per venerdì 30 gennaio 2026, si prevedono condizioni di nuvolosità alternata con passaggi nuvolosi che si sposteranno da ovest verso est, più intensi nel pomeriggio. Non si escludono deboli precipitazioni isolate nelle zone orientali, con venti variabili e mare inizialmente molto mosso a est.