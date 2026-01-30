De André rivive a Valleggia con un concerto solidale per la prevenzione oncologica

La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori sezione provinciale di Savona, presenta il concerto “Berben canta De André Quartet”, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:30 presso il Teatro Nuovo di Valleggia, un bella occasione per riascoltare i successi intramontabili di Fabrizio De André, con finalità solidale a sostegno dei programmi di prevenzione oncologica sul territorio savonese.

Lo spettacolo propone un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato la carriera di Fabrizio De André, dai brani più celebri – La canzone di Marinella, Bocca di Rosa – ai componimenti in dialetto genovese come A Cimma e Creuza de mä. La Berben Band, formazione del ponente ligure attiva da nove anni e con oltre seicento esibizioni all’attivo, interpreta il repertorio con arrangiamenti ispirati allo storico concerto De André/PFM del 1979, preservando lo spirito originale delle composizioni. Il progetto, alterna esecuzioni musicali e brevi interventi narrativi sulla storia artistica del cantautore, curati dal frontman Massimo Rebaudo.

Il concerto di Valleggia, della durata di circa due ore, sarà proposto in formazione acustica a quartetto con Massimo Rebaudo (voce e chitarra), Mauro Crespi (chitarra, bouzouki e cori), Sergio Caputo (violino) e Gianni Martini (fisarmonica e tastiera). Ospite speciale la giovanissima cantante e attrice ligure Rita Longordo che ha debuttato come attrice nel film “Natale senza Babbo”, con Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono e che si è distinta arrivando in finale a The Voice Kids. L’allestimento scenico, tecnico e sonoro è curato dallo staff sanremese Rock Fog Service di Antonino Longordo.

Il biglietto d’ingresso è di 15 euro. Il ricavato sarà destinato ai programmi provinciali di prevenzione oncologica promossi da LILT Savona, che comprendono attività di diagnosi precoce e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Per acquistare i biglietti telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 12:00 al numero 019 812962, oppure contattare in qualsiasi momento, anche via WhatsApp, il 328 2117903.



