Attualità | 30 gennaio 2026, 10:21

De André rivive a Valleggia con un concerto solidale per la prevenzione oncologica

Venerdì 6 febbraio al Teatro Nuovo il concerto “Berben canta De André Quartet”, promosso da LILT Savona, per riascoltare i grandi classici del cantautore genovese e sostenere i programmi di prevenzione oncologica sul territorio

La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori sezione provinciale di Savona, presenta il concerto “Berben canta De André Quartet”, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:30 presso il Teatro Nuovo di Valleggia, un bella occasione per riascoltare i successi intramontabili di Fabrizio De André, con finalità solidale a sostegno dei programmi di prevenzione oncologica sul territorio savonese.

Lo spettacolo propone un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato la carriera di Fabrizio De André, dai brani più celebri – La canzone di Marinella, Bocca di Rosa – ai componimenti in dialetto genovese come A Cimma e Creuza de mä. La Berben Band, formazione del ponente ligure attiva da nove anni e con oltre seicento esibizioni all’attivo, interpreta il repertorio con arrangiamenti ispirati allo storico concerto De André/PFM del 1979, preservando lo spirito originale delle composizioni. Il progetto, alterna esecuzioni musicali e brevi interventi narrativi sulla storia artistica del cantautore, curati dal frontman Massimo Rebaudo.

Il concerto di Valleggia, della durata di circa due ore, sarà proposto in formazione acustica a quartetto con Massimo Rebaudo (voce e chitarra), Mauro Crespi (chitarra, bouzouki e cori), Sergio Caputo (violino) e Gianni Martini (fisarmonica e tastiera). Ospite speciale la giovanissima cantante e attrice ligure Rita Longordo che ha debuttato come attrice nel film “Natale senza Babbo”, con Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono e che si è distinta arrivando in finale a The Voice Kids. L’allestimento scenico, tecnico e sonoro è curato dallo staff sanremese Rock Fog Service di Antonino Longordo.

Il biglietto d’ingresso è di 15 euro. Il ricavato sarà destinato ai programmi provinciali di prevenzione oncologica promossi da LILT Savona, che comprendono attività di diagnosi precoce e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Per acquistare i biglietti telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 12:00 al numero 019 812962, oppure contattare in qualsiasi momento, anche via WhatsApp, il 328 2117903.


 

Comunicato stampa

