Albenga: la Guardia di Finanza all'Annibale Riva, effettuate verifiche fiscali sul club

Non è un periodo sicuramente semplice per l'Unione Sportiva Albenga.

Le difficoltà del club bianconero hanno raggiunto anche le cronache nazionali, già a partire dal mese di ottobre, quando la squadra di mister Mariotti si è dissolta, accompagnata in massa dalle dimissioni della quasi totalità del parco dirigenziale e dello staff tecnico.

Da quel momento si è generato un vero e proprio "via vai" di giocatori dall'età media particolarmente bassa, non idonei a reggere un campionato competitivo come la Serie D. Non a caso, seppur contro l'Asti si siano visti progressi, la serie di sconfitte consecutive è arrivata addirittura a quattordici dopo il turno infrasettimanale contro i galletti biancorossi, con la squadra di mister Massa ora al penultimo posto solitario.

Un match disputato per l'ennesima volta a porte chiuse a causa dell'assenza degli steward, un fattore che ha ulteriormente acuito il rammarico della tifoseria, già toccata dalla querelle abbonamenti, dopo la lunga serie di match a ingresso libero avevano di fatto reso vano l'acquisto del carnet durante la scorsa estate.

Con il Borgaro, a riguardo, più di un tifoso aveva espresso a voce alta alta la propria rabbia dalla rete dietro la porta lato Centa, invocando l'intervento degli organi preposti.

Intervento che si è verificato nelle scorse ore, con l'arrivo della Guardia di Finanza all'interno dei corridoi dell'Annibale Riva nel corso della settimana. Le fiamme gialle avrebbero effettuato i classici controlli fiscali di routine.

Lato campo domani sarà già tempo di vigilia, domenica è infatti in calendario la trasferta di Tortona. I tifosi invece, preoccupati dagli ultimi avvenimenti, hanno già lasciato intuire la possibile creazione di un nuovo club per la prossima stagione, che possa quantomeno, pur nelle categorie inferiori, raccogliere l'eredità sportiva del glorioso club ingauno.