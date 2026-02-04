Ad Alassio il concerto "Fleurs – Fiori di Battiato" con MusicAbili Band

“ Per i ragazzi – sottolinea il presidente di ANFFAS Albenga, Luca Ansaldo - MusicAbili è uno spazio di libertà e autostima; per i genitori, è fonte di orgoglio e la prova concreta di un cambiamento culturale che abbatte ogni barriera. Anche per il pubblico, l’esperienza è trasformativa: la musica, linguaggio universale che non chiede spiegazioni, trasforma ogni nota in un ponte e ogni concerto in un momento di autentica comunità, dignità e bellezza condivisa ”.

MusicAbili Band: La Musica come Ponte, l'Arte come Vita



Il progetto MusicAbili Band nasce all’interno di OrchestrAbili, un’iniziativa finanziata dalla Regione Liguria con fondi europei, con l’obiettivo di creare spazi autentici di espressione, crescita e inclusione attraverso la musica. Da questo percorso ha preso forma una vera e propria band composta da musicisti e cantanti con disabilità intellettive e relazionali, affiancati da docenti e professionisti in un dialogo paritario fondato sul rispetto e sulla competenza. Sul territorio sono nate tre orchestre tra Savona e Genova che, pur operando in contesti diversi, hanno saputo unirsi in grandi concerti collettivi. Un momento indimenticabile rimane il viaggio a Roma nel 2024, dove l'intera orchestra ha suonato in una chiesa della Capitale: un’esperienza simbolica che ha segnato profondamente il percorso di ogni partecipante.

Un nuovo traguardo: Potenziamento e Formazione Individuale. Oggi il progetto MusicAbili Band guarda al futuro con l'ambizione di crescere ancora. Per proseguire in questo cammino, l'intento è quello di potenziare la band introducendo momenti di insegnamento individualizzato, dedicati specificamente allo studio della chitarra e della batteria. L’obiettivo è fornire a ogni ragazzo gli strumenti tecnici per esprimere al meglio il proprio talento all'interno del gruppo. Per questo motivo, all'ex Chiesa Anglicana si svolgerà una serata in compagnia di amici musicisti che hanno scelto di prestarsi generosamente per sostenere, insieme al pubblico, l'evoluzione di questo progetto. Per raccontare cosa significhi vivere questa esperienza, interverrà, in rappresentanza del gruppo, Chiara, una delle cantanti, offrendo la sua preziosa testimonianza sul valore di questo meraviglioso percorso formativo.