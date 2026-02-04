Savona, semafori in tilt da una settimana tra via Luigi Corsi e Corso Viglienzoni, affidato l'incarico per la riparazione del guasto

Un guasto che va avanti da una settimana, in un incrocio strategico e con due semafori in giallo lampeggiante. È quanto accaduto all’impianto semaforico C9, all’incrocio tra via Luigi Corsi, corso Viglienzoni, corso Agostino Ricci e piazza della Consolazione, uno dei punti più delicati della viabilità savonese. Raccoglie il traffico dei mezzi pesanti, come quelli che trasportano carbone e che dalla provinciale del Colle di Cadibona vanno al porto e viceversa.

"L’incrocio in questione è molto trafficato – scrive il Comune nella determina di assegnazione del servizio di riparazione – lasciando sul lampeggio giallo il regolatore semaforico, viene a crearsi una situazione di rischio per la sicurezza veicolare e pedonale".

A causa del malfunzionamento di alcuni componenti interni alla centralina, tra cui due schede di comando, il semaforo ha smesso di regolare il traffico ed è stato impostato in modalità lampeggiante, lasciando automobilisti e pedoni a gestire da soli una situazione tutt’altro che semplice. Un disagio non da poco, considerato l’elevato volume di traffico dell’area e i rischi evidenti per la sicurezza.

Solo con una determina di ieri, martedì 3 febbraio 2026, il Comune ha disposto un intervento urgente, affidando direttamente alla ditta La Semaforica di Padova la fornitura della componentistica necessaria.