Diocesi Savona-Noli: "Al passo dello Spirito", pellegrinaggio per cresimandi e cresimati a Roma

L'ambito pastorale Formazione e Annuncio della Diocesi di Savona-Noli organizza "Roma 2026: al passo dello Spirito", pellegrinaggio diocesano per cresimandi e cresimati, accompagnati da educatori o catechisti e dal vescovo Calogero Marino. Il programma prevede il primo giorno, venerdì 17 aprile, la partenza in mattinata, l'arrivo nella capitale, la visita alle catacombe e un momento di testimonianza.​ Sabato 18 aprile si terranno al mattino il pellegrinaggio alla tomba di san Pietro nella basilica vaticana e nel pomeriggio la visita della città. L'ultimo giorno, domenica 19 aprile, ci si recherà a San Paolo fuori le mura e in serata si rientrerà a Savona.

L’alloggio sarà presso l’Istituto Salesiano San Callisto, con sistemazione nei saloni (sono necessari sacco a pelo e materassino e disponibili alcune camere). La quota di partecipazione è 180 €, comprensiva di viaggio in pullman A/R, colazioni, pranzi, cene, ingressi e guide (sono esclusi il pranzo del primo giorno durante il viaggio e le cene dell’ultimo giorno e cena del sabato).