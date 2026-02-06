Fissati i funerali di Roberto Bracco, sabato 7 febbraio a Savona

Si terranno domani, sabato 7 febbraio, alle ore 11 nella chiesa del “Sacro Cuore” i funerali di Roberto Bracco, figura di riferimento per lo sport savonese e per la vita civile della città. Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 6 febbraio, alle 18.30 nelle camere mortuarie dell’ospedale San Paolo di Savona. Ex dipendente Asl, aveva 87 anni.

Bracco, sempre pronto a mettere passione e tempo al servizio degli altri, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Nel corso della sua vita ha ricoperto numerosi incarichi all’interno della Federazione Pugilistica Italiana, contribuendo a diffondere i valori dello sport e della correttezza.

Riconosciuto a livello nazionale, nel 2011 ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito sportivo. Nel 2019 il Presidente della Repubblica lo ha nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel 2024 la città di Alassio ha dedicato al suo nome una piastrella sul celebre muretto, un omaggio che celebra il suo impegno e la dedizione verso lo sport e la comunità.