Savona, scontro tra uno scooter e un furgoncino: una persona ricoverata al pronto soccorso del San Paolo

Soccorsi mobilitati dalla centrale del NUE 112 nel pomeriggio odierno, poco dopo le 14:15, per un incidente che ha visto coinvolti uno scooter e un furgone, entrati in collisione all'incrocio tra via Paleocapa e piazza Mameli a Savona.

Fortunatamente non sarebbero gravi le condizioni della persona a bordo del mezzo a due ruote, parrebbe una donna sulla cinquantina, che ha comunque ricevuto assistenza sanitaria dai militi della Croce Bianca savonese sopraggiunti sul posto. Una volta prestate le prime cure del caso, la vittima della caduta è stata trasferita al pronto soccorso del San Paolo per i controlli del caso.

La dinamica e la gestione del traffico sono invece state seguite dagli agenti della Polizia locale recatisi sul posto.