Cairo, sportello chiuso per oltre un mese. Il sindaco scrive a Poste Italiane: "Garantire almeno un servizio di prossimità"

L’ufficio postale di via Monsignor Bertolotti resterà chiuso per oltre un mese: la sospensione del servizio è prevista dal 23 febbraio al 30 marzo, con riapertura fissata per il 31 marzo, "salvo eventuali ritardi".

La notizia ha spinto il sindaco Paolo Lambertini a scrivere direttamente a Poste Italiane, sottolineando i disagi che la chiusura potrebbe causare, soprattutto ai cittadini più vulnerabili.

"Comprendiamo la necessità di procedere con gli interventi tecnici legati al ‘Progetto Polis’ e ci auguriamo naturalmente che i lavori possano concludersi nel minor tempo possibile. Detto questo, una sospensione così prolungata crea disagi molto significativi, soprattutto alle persone anziane e a chi utilizza la filiale per operazioni essenziali e ricorrenti", scrive Lambertini, evidenziando in particolare le difficoltà per pensionati e cittadini che devono effettuare pagamenti o altre operazioni quotidiane.

Con un tono collaborativo, il primo cittadino invita Poste Italiane a valutare la possibilità di garantire, compatibilmente con i lavori, almeno un servizio "di prossimità", anche mobile, come già avvenuto in alcuni Comuni piemontesi. "Sarebbe inoltre importante potenziare gli uffici indicati come alternative, con aperture pomeridiane e un rafforzamento dell’operatività nei momenti di maggiore affluenza, per evitare code, disservizi e ulteriori difficoltà per l’utenza più fragile", aggiunge.

Lambertini propone inoltre un incontro, anche informale e operativo, per definire le soluzioni organizzative più efficaci e la comunicazione ai cittadini. "Le Poste rappresentano un servizio che incide direttamente sulla vita delle persone e, proprio per questo, è fondamentale accompagnare questa fase con attenzione, buon senso e misure pratiche", conclude il sindaco.