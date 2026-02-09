La serendipità e la "ciarlataneria medica" gli argomenti dei primi due incontri di “Racconti di Medicina, tra storia, arte e scienza”

Due appuntamenti per rileggere la storia della medicina da prospettive insolite, tra intuizioni fortuite ed episodi in cui la scienza è stata piegata all’inganno: è il contributo del dottor Alberto Macciò al ciclo di incontri “Racconti di Medicina, tra storia, arte e scienza”, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e aperto al pubblico e agli studenti del percorso “Biologia con Curvatura Biomedica”.

Mercoledì 11 febbraio si toccherà l’affascinante tema della serendipità con la serata dal titolo “Errori geniali: la Serendipity nella Storia della Medicina”, un incontro che propone una riflessione sul ruolo del caso e dell’imprevisto nel progresso scientifico. Numerose scoperte che hanno cambiato la pratica medica non sono nate da ricerche lineari, ma da osservazioni marginali, intuizioni nate per errore o eventi inattesi che, una volta riconosciuti e compresi, sono diventati il motore dell’evoluzione scientifica. L’incontro mette al centro il valore della curiosità e del pensiero laterale.

Il secondo appuntamento, quello di mercoledì 18 marzo, affronta invece il tema più controverso della ciarlataneria medica: con “La Scienza tradita: strumenti e storie della ciarlataneria medica”, l’attenzione si sposta sulle pratiche e sugli strumenti che, nel corso del tempo, hanno sfruttato l’autorità della scienza per costruire illusioni, inganni e false promesse di cura. Un percorso che invita a interrogarsi sul confine sottile tra sapere scientifico, credenza e manipolazione, e sul ruolo della fiducia nel rapporto tra medico e paziente.

I due appuntamenti offrono così uno sguardo complementare sulla storia della medicina: da un lato, la scoperta fortuita che apre strade inedite; dall’altro la distorsione del sapere che ne tradisce i principi. Entrambi contribuiscono a una lettura critica del passato come strumento per comprendere meglio il presente e i meccanismi attraverso cui la conoscenza scientifica si costruisce, si afferma e, talvolta, viene messa in discussione.

Gli incontri si terranno presso la Sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona, in piazza Simone Weil 40, con orario 20.30 – 22.30, e fanno parte di un calendario più ampio di serate dedicate alla storia della medicina, pensate per un pubblico eterogeneo di cittadini, appassionati e studenti.