Schianto nella notte a Vadino: un'auto finisce contro un dehors e poi si allontana

Spavento nella notte ad Albenga, precisamente a Vadino, dove intorno alle 4 un autista ha perso improvvisamente il controllo della propria auto andando a sbattere con un fragoroso schianto contro il dehors del Bar Marphin di via Piave.

L’impatto ha provocato un rumore fortissimo che ha svegliato numerosi residenti della zona, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Loano e i vigili del fuoco. All’arrivo delle squadre, però, l’auto si era già allontanata. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire al responsabile.