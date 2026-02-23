Violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne: padre condannato a 6 anni

Sei anni. Questa la sentenza di condanna del Collegio del Tribunale di Savona nei confronti di un padre, 61enne, che aveva costretto la figlia di 14 anni a compiere e subire atti sessuali.

L'uomo era a processo con l'accusa di violenze sessuali nei confronti della minorenne commessi nel periodo da giugno a luglio 2023 (quando la giovane aveva 11 anni).

L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Stagnaro, separato dalla moglie, dopo aver raccontato alla figlia in più occasioni i suoi sogni erotici si sarebbe messo a letto completamente nudo e avrebbe preso la mano della figlia mettendogliela sul suo pene in l'erezione chiedendole poi di poterle toccare le sue parti intime ma ricevendo poi un netto rifiuto.

La madre aveva poi presentato una denuncia-querela alla polizia e da lì erano scattate le indagini della Squadra Mobile.

E' stata dichiarata decaduta dal giudice la responsabilità genitoriale. Sono state concesse le attenuanti generiche.

La Pubblico Ministero Maddalena Sala aveva chiesto una condanna a 9 anni.