Toirano sul palco del Festival di Sanremo grazie a Ilaria Ghinka Bonanni

Un momento di grande emozione ha segnato la seconda serata del Festival di Sanremo. Ieri sera, sul palco del Teatro Ariston, si è esibito il coro della sezione de La Spezia dell’Anffas – l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo – sulle note di "Si può dare di più", il brano che trionfò nel 1987 interpretato da Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Tra le voci del coro anche quella di una cittadina di Toirano, Ilaria Ghinka Bonanni. A darne notizia è stato il Comune guidato dal sindaco Marco Bertolotto: "Un’emozione che ci riempie d’orgoglio - si legge sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente - al Festival di Sanremo, una nostra concittadina è salita sul palco insieme al Coro Anffas e a Laura Pausini. Non è stata solo un’esibizione: è stato un messaggio forte, di quelli che arrivano dritti. Un messaggio che parla di inclusione, di dignità, di talento, e di una comunità che cresce quando nessuno resta indietro".

"A nome dell’Amministrazione comunale, congratulazioni alla nostra concittadina e a tutto il Coro Anffas: grazie per averci ricordato, con la musica, che si può dare di più - concludono dal Comune di Toirano - Un grande abbraccio alla nostra concittadina".