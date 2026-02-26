Finale Outdoor Region, confronto con la Prefettura: dialogo aperto tra istituzioni e territorio tra sinergie e progettualità

Un significativo momento di confronto istituzionale e un’occasione per illustrare l’evoluzione e i risultati del modello turistico del comprensorio finalese, oggi riconosciuto come una delle principali destinazioni outdoor a livello internazionale.

Ne hanno parlato i rappresentanti della Finale Outdoor Region insieme al prefetto Carlo De Rogatis che, accompagnato dal viceprefetto aggiunto Francesca Butera, nella giornata di ieri (25 febbraio, ndr) ha visitato il territorio incontrando il Consorzio FOR.

Si è parlato della realtà che attualmente coinvolge ben 22 Comuni del territorio, configurandosi come un sistema integrato capace di fare rete tra amministrazioni pubbliche e operatori privati, con dati che parlano della solidità e della crescita del progetto. A oggi, i flussi registrati a livello comprensoriale legati al turismo outdoor generano un impatto significativo sull’economia locale in termini di occupazione, indotto e destagionalizzazione.

“Un risultato che - spiegano dal FOR - conferma la validità di una strategia fondata sulla valorizzazione delle attività all’aria aperta, della sostenibilità e della collaborazione territoriale”.

Durante l’incontro sono state inoltre illustrate le attività portate avanti dal Consorzio Turistico Finale Outdoor Region Impresa Sociale, che conta oggi oltre 320 associati distribuiti sull’intero territorio: strutture ricettive, guide, operatori sportivi, ristoratori e imprese dei servizi che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo dell’offerta.

“La visita del prefetto ha rappresentato un riconoscimento istituzionale dell’importanza strategica del comparto turistico outdoor per l’area finalese e un segnale di attenzione verso un modello organizzativo che integra promozione, governance e sviluppo economico locale - ha commentato il presidente del Consorzio FOR, Ugo Frascherelli - L’incontro

si è concluso con l’impegno condiviso a proseguire nel dialogo tra istituzioni e territorio, rafforzando sinergie e progettualità a beneficio della comunità e dell’intero sistema turistico provinciale”.