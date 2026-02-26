Ferrania tra musica e tradizione: tornano i Cantauova, tra melodie di primavera e donazioni per i bambini

Ferrania si prepara a vivere giorni di musica, sorrisi e antiche tradizioni: i Cantauova stanno per tornare e, con loro, le strade del borgo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove in ogni angolo della frazione riecheggeranno i canti popolari che da generazioni scandiscono l’arrivo della primavera e l’inizio di una stagione di festa.

I cantori, guidati dalla fisarmonicista Laura, passeranno di casa in casa portando con sé la loro allegria contagiosa. I cittadini possono unirsi al corteo musicale seguendo gli orari e i punti di ritrovo indicati nel suo bar, vero cuore pulsante dell’organizzazione. Chi invece preferisce restare a casa potrà accogliere i Cantauova con offerte simboliche e punti di ristoro per grandi e piccini, contribuendo a rendere la serata indimenticabile.

La tradizione del canto delle uova, che fonde folklore, generosità e spirito comunitario, prevede anche un gesto semplice ma significativo: la “scorta” di uova, dolci e bevande da offrire ai cantori durante il giro. Come recita la canzone, si tratta di una lunga serata di musica e allegria, dove chi canta non chiede nulla, se non un sorriso e un gesto di condivisione.

Ogni contributo, anche in denaro, sarà destinato all’organizzazione delle attività per i bambini della scuola di Ferrania, confermando come questa usanza sia al tempo stesso un momento di festa e un’occasione di solidarietà.

E mentre le note si spargeranno tra vicoli e piazze, la frazione cairese tornerà a respirare l’atmosfera di un tempo, fatta di comunità, antichi canti e quell’inconfondibile gioia che solo il canto delle uova sa regalare. Buon canto a tutti, dunque, e che la primavera arrivi tra musica e sorrisi.