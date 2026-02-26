Varazze, l'attrice Mariandrea Cesari sempre protagonista al cinema: recita nel film "Ting"

Prosegue la carriera cinematografica della varazzina Mariandrea Cesari.

L'attrice di Varazze, 16 anni, dopo i successi del cortometraggio da lei ideato “Connessa¿”, della fiction “Storia di una famiglia perbene” oltre ad essere stata la protagonista dei film Rai sulla Shoah e nei film "L'estranea" e "Lowe wins war", sta girando ora le riprese di "Ting" opera prima di finzione del regista piemontese Maximilien Dejoie.

Il film racconta un percorso di formazione segnato dal trauma della Prima Guerra Mondiale e della pandemia, che prende forma nella figura mostruosa di Ting, nata dalle lettere del padre, medico al fronte, della protagonista Marilì. Interpretata proprio da Mariandrea.

Lo scorso 27 gennaio in occasione del "Giorno della Memoria" è stata protagonista del film per la Rai "Cecilia e la casa segreta" compresa nella collana con al centro l'Olocausto dopo le interpretazioni in "La cartolina di Elena" e "L'anello ritrovato".

Prosegue poi anche la sua grande passione per la scrittura.

In "Lowe wins war" aveva recitato anche la sorellina minore di Mariandrea Annabel di 11 anni, già protagonista di alcune pubblicità (dalla Chicco, alla Menarini, Imetec e Tenderly, passando per lo spot dei medicinali da donare con Rava con Martina Colombari) e all'età di 7 anni aveva recitato nel film "L'uomo sulla strada" di Gianluca Mangiasciutti insieme ad Aurora Giovinazzo.