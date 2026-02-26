 / Attualità

Savona, Montemoro isolata dopo la frana. I residenti: "In campagna elettorale eravamo una priorità, ora solo silenzio"

Si passa solo a piedi, a causa dello smottamento che ha colpito la strada; gli abitanti della zona esasperati

"Dopo sei giorni, nonostante abbiamo avvisato subito del problema, dall’amministrazione non abbiamo ricevuto neppure una telefonata".

A sei giorni di distanza dalla frana in via Fornace, a Montemoro, non sono ancora stati presi provvedimenti e i residenti sono esasperati. Sulla strada si può passare solo a piedi.

"I tanto sbandierati Comitati Territoriali, che dovrebbero essere l’interfaccia con l’amministrazione – dice una residente – nonostante si siano prodigati e interessati, dall’altra parte non arriva nessuna risposta. I volontari non retribuiti ci mettono la faccia, mentre chi viene pagato per mettercela non si vede e tantomeno si sente".

Insomma, le periferie si sentono dimenticate da chi aveva promesso attenzione a tutti i quartieri.

"Nonostante in campagna elettorale – conclude una residente – per questa giunta la priorità sarebbe stata la periferia, le case sparse e le zone a bassa densità, dimenticate da anni, di noi si ricordano solo in prossimità delle elezioni. Eppure paghiamo i tributi come tutti gli altri".

Elena Romanato

