“Bizzarrie a 10 corde” nella Chiesa San Pietro di Rialto

Nell'ambito dei "Pomeriggi Musicali - Nuovi percorsi sonori e artistici" sabato 28 febbraio alle ore 16:30 nella Chiesa San Pietro, in piazza della Chiesa, si terrà il concerto "Bizzarrie a 10 corde" con Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra. Sarà un pomeriggio delicato e raffinato in cui i due strumenti, in sintonia perfetta, avvolgeranno lo spettatore con straordinaria finezza ed eleganza.

Lo spettacolo vuole valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal Barocco all'Ottocento, presentando opere di alcuni importanti compositori della nostra tradizione. L’esibizione si completa con il XX secolo, presentato nella dimensione popolare, che permea le opere di compositori internazionali quali Béla Bartók con la sua ricerca etnomusicologica. In scaletta anche brani di Corelli, Paganini e Rossini.

La chiesa sarà riscaldata e al termine del concerto, organizzato in sinergia con il Comune, sarà offerto al pubblico un rinfresco. L'ingresso è ad offerta libera e la prenotazione è consigliata tramite Whatsapp al numero 3534639960. La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.