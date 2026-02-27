Nuova luce sul diamante di Cairo: partiti i lavori di illuminazione

Sono iniziati i lavori per l’illuminazione del campo da baseball di via XXV Aprile a Cairo Montenotte.

"Un intervento atteso, inseguito e sudato per un tempo che è sembrato infinito – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione –. Non è soltanto un cantiere che parte: è una risposta concreta a un’esigenza reale, è un segnale che arriva dopo tanta attesa, ed è soprattutto una nuova luce che si accende su uno spazio vissuto con passione, sacrificio e dedizione".

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di illuminazione più moderno ed efficiente per il diamante, con l’obiettivo di rendere l’impianto pienamente funzionale anche nelle ore serali. Un passo che consentirà al Baseball Club Cairese di programmare con maggiore continuità allenamenti e partite in notturna, ampliando le opportunità sportive e organizzative.

L’investimento complessivo ammonta a 343mila euro. Una cifra significativa che, sottolinea l’amministrazione, conferma la volontà di continuare a puntare sugli impianti sportivi cittadini, migliorandoli in modo concreto e adeguandoli alle esigenze delle società che li utilizzano quotidianamente.

"Dietro a un intervento come questo non ci sono solo fari, pali e lavori tecnici – aggiunge Ghione –. Ci sono serate di sport, ragazzi che crescono sul campo, allenatori, dirigenti, famiglie, volontari e una società che da anni porta avanti con impegno una realtà preziosa per Cairo".

L’opera rappresenta dunque non solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche un segnale simbolico per il tessuto sportivo locale: "Per questo oggi non si accende solo un impianto: si accende una possibilità in più, si migliora un luogo importante per lo sport cittadino, si compie un passo concreto verso un impianto più moderno, più efficiente e più adatto al futuro".