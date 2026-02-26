La magia dell’inverno al Castello di Casotto: ultimi due weekend per vivere l’esperienza con ciaspole

Tra i boschi innevati della Val Casotto, a pochi chilometri da Garessio, le aperture speciali al Castello Reale di Casotto hanno registrato finora il tutto esaurito. Restano solo due domeniche per vivere un’esperienza che unisce natura, storia e scoperta, in un contesto paesaggistico che, in questo inverno, si presenta con una veste d’altri tempi.

La proposta, organizzata da Kalatà, si apre con l’escursione con ciaspole, guidata da un accompagnatore naturalistico, attraverso i boschi secolari della Val Casotto. Il percorso conduce fino al Castello, residenza sabauda di origine certosina, che per l’occasione apre eccezionalmente i propri ambienti a un pubblico di sole 15 persone. All’interno del complesso, i partecipanti sono accompagnati in una visita guidata che racconta la storia del luogo, le sue trasformazioni architettoniche e la vita di corte tra natura e spiritualità. Il tour si conclude con il rientro a Valcasotto e può coronarsi con un momento finale gourmet, pensato per valorizzare i sapori del territorio.

Restano quindi due ultime occasioni, domenica 1° marzo (prenotabile entro il 27/02) e domenica 15 marzo, per partecipare a “Magie d’Inverno al Castello di Casotto” un’attività pensata per valorizzare in modo sostenibile e coinvolgente questo straordinario complesso sabaudo.

Il costo dell’esperienza (ciaspolata + visita guidata al Castello) è di €32 a persona ed è acquistabile su https://kalata.it/revelia/la-magia-dellinverno-al-castello-di-casotto.

Un’occasione speciale quindi, per chi desidera scoprire o riscoprire il Castello di Casotto, in attesa della riapertura stagionale, prevista a inizio aprile. Le attività di valorizzazione del Castello di Casotto sono sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del Bando Patrimonio Culturale 2025.