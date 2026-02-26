Ad Albenga l'incontro "Corpi in rivolta": il dolore femminile tra endometriosi e disfunzioni pelviche

Questa sera, 26 febbraio, alle ore 18, la sala “Don Balletto” della biblioteca civica “Simonetta Comanedi” di Albenga ospita “Corpi in rivolta – Le malattie invisibili”, un incontro dedicato al dolore femminile cronico, tra endometriosi e disfunzioni pelviche.
L’evento, organizzato da Non Una Di Meno Albenga in collaborazione con AIED Albenga, vedrà gli interventi delle dottoresse Carlotta Podestà, ostetrica, e Ilaria Vacca, ginecologa.
L’obiettivo è dare voce ai corpi che soffrono in silenzio, affrontando il ritardo diagnostico che spesso peggiora la vita sociale e la salute mentale delle donne affette da queste condizioni.