Ad Albenga l'incontro "Corpi in rivolta": il dolore femminile tra endometriosi e disfunzioni pelviche

Il 26 febbraio alle ore 18 nella sala “Don Balletto” della biblioteca

Ad Albenga l'incontro &quot;Corpi in rivolta&quot;: il dolore femminile tra endometriosi e disfunzioni pelviche

Questa sera, 26 febbraio, alle ore 18, la sala “Don Balletto” della biblioteca civica “Simonetta Comanedi” di Albenga ospita “Corpi in rivolta – Le malattie invisibili”, un incontro dedicato al dolore femminile cronico, tra endometriosi e disfunzioni pelviche.

L’evento, organizzato da Non Una Di Meno Albenga in collaborazione con AIED Albenga, vedrà gli interventi delle dottoresse Carlotta Podestà, ostetrica, e Ilaria Vacca, ginecologa. 

L’obiettivo è dare voce ai corpi che soffrono in silenzio, affrontando il ritardo diagnostico che spesso peggiora la vita sociale e la salute mentale delle donne affette da queste condizioni.

