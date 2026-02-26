Varazze, Andrea Tessitore presenta il libro “Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA”

Nel mese dedicato alla Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo e alla Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, la Biblioteca Civica di Varazze propone un incontro di grande attualità dedicato al tema dell’apprendimento e delle difficoltà scolastiche.



Sabato 28 febbraio alle ore 16.30 sarà ospite in biblioteca Andrea Tessitore, educatore, formatore e insegnante, autore del saggio “Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA” (Collana ABRABOOKS – Saggistica).



Il volume nasce dall’esperienza personale dell’autore e da un’approfondita ricerca sulle problematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Tessitore affronta il tema con uno sguardo insieme scientifico e umano, ponendo al centro una riflessione fondamentale: non si tratta di “aiutare” nel senso di abbassare le aspettative, ma di valutare in modo corretto e consapevole, conoscendo davvero il funzionamento dei DSA.



Nel libro vengono analizzati:



i criteri di valutazione secondo le Consensus Conference;



le prove standardizzate per l’individuazione dei DSA (lettura, non parole, rapidità, ortografie trasparenti e opache, prove MT di Cornoldi, strumenti di Tresoldi e Lucangeli per le abilità aritmetiche);



l’importanza della diagnosi precoce e del ruolo degli insegnanti nell’individuare segnali di difficoltà;



le ricadute psicologiche legate a insuccessi ripetuti, ansia da prestazione e calo dell’autostima;



strategie concrete di intervento e strumenti utili per docenti, educatori e famiglie.



Particolare attenzione è dedicata al tema dell’autostima e alla fragilità adolescenziale: ripetere a uno studente che “non è in grado” può generare conseguenze profonde e durature. Comprendere significa conoscere, e conoscere significa saper valutare e intervenire in modo adeguato.



L’incontro sarà un’occasione di confronto aperto con l’autore, rivolto a insegnanti, educatori, genitori, studenti e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dell’inclusione scolastica.