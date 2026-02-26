Varazze, Andrea Tessitore presenta il libro “Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA”

Nel mese dedicato alla Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo e alla Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, la Biblioteca Civica di Varazze propone un incontro di grande attualità dedicato al tema dell’apprendimento e delle difficoltà scolastiche.
Sabato 28 febbraio alle ore 16.30 sarà ospite in biblioteca Andrea Tessitore, educatore, formatore e insegnante, autore del saggio “Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA” (Collana ABRABOOKS – Saggistica).
Il volume nasce dall’esperienza personale dell’autore e da un’approfondita ricerca sulle problematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Tessitore affronta il tema con uno sguardo insieme scientifico e umano, ponendo al centro una riflessione fondamentale: non si tratta di “aiutare” nel senso di abbassare le aspettative, ma di valutare in modo corretto e consapevole, conoscendo davvero il funzionamento dei DSA.
Nel libro vengono analizzati:
i criteri di valutazione secondo le Consensus Conference;
le prove standardizzate per l’individuazione dei DSA (lettura, non parole, rapidità, ortografie trasparenti e opache, prove MT di Cornoldi, strumenti di Tresoldi e Lucangeli per le abilità aritmetiche);
l’importanza della diagnosi precoce e del ruolo degli insegnanti nell’individuare segnali di difficoltà;
le ricadute psicologiche legate a insuccessi ripetuti, ansia da prestazione e calo dell’autostima;
strategie concrete di intervento e strumenti utili per docenti, educatori e famiglie.
Particolare attenzione è dedicata al tema dell’autostima e alla fragilità adolescenziale: ripetere a uno studente che “non è in grado” può generare conseguenze profonde e durature. Comprendere significa conoscere, e conoscere significa saper valutare e intervenire in modo adeguato.
L’incontro sarà un’occasione di confronto aperto con l’autore, rivolto a insegnanti, educatori, genitori, studenti e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dell’inclusione scolastica.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Varazzino | 26 febbraio 2026, 14:29
Varazze, Andrea Tessitore presenta il libro “Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA”
Appuntamento alla Biblioteca Civica fissato per sabato 28 febbraio alle 16.30
Nel mese dedicato alla Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo e alla Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, la Biblioteca Civica di Varazze propone un incontro di grande attualità dedicato al tema dell’apprendimento e delle difficoltà scolastiche.