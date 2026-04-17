Savona, cambia il metodo di pagamento delle mense scolastiche: si passa dal versamento da anticipato a consuntivo

Per molte famiglie, pagare la mensa scolastica in anticipo poteva essere un problema, in particolare a settembre-ottobre, all’inizio dell’anno scolastico, quando ci sono anche altre spese.

Per questo motivo, per l'anno scolastico 2026-2027 la giunta ha deliberato il passaggio a un nuovo criterio di pagamento che agevola le famiglie. Il servizio mensa verrà pagato a consumo, con fatturazione mensile basata sui pasti effettivamente utilizzati. Le famiglie riceveranno un avviso PagoPA corrispondente al numero reale di pasti consumati dai propri figli.

“Fino ad oggi – spiega la vicesindaca Elisa Di Padova – le famiglie effettuano il pagamento anticipato dei pasti, che vengono poi scalati in base alle presenze registrate dagli insegnanti. Dal prossimo anno scolastico, con un nuovo software, il pagamento sarà a consuntivo, mese per mese, e sarà disponibile in più lingue. Con questo nuovo criterio evitiamo che le famiglie, in particolare quelle con più figli, debbano anticipare la spesa della mensa in un periodo dell’anno in cui hanno già altri costi dovuti ai materiali scolastici”.

Il nuovo sistema prevede inoltre una gestione informatizzata delle presenze. I pasti giornalieri saranno prenotati automaticamente sulla base delle presenze registrate dal personale scolastico tramite dispositivi elettronici, come tablet. Questo permetterà una rilevazione più precisa e immediata, riducendo errori e discrepanze.

Un altro elemento centrale sarà il monitoraggio costante della situazione dei pagamenti. Le famiglie potranno verificare il proprio saldo, mentre l’Ente potrà attivare eventuali solleciti attraverso diversi canali – lettere, email e SMS – secondo modalità stabilite dal dirigente di settore.

In caso di mancato pagamento, il sistema sarà in grado di gestire l’intero iter di recupero crediti, fino alla creazione delle posizioni debitorie da affidare alla riscossione coattiva.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo modello sarà integrato con diverse piattaforme nazionali: in particolare con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per l’aggiornamento automatico dei dati anagrafici; con il sistema INPS, per l’acquisizione automatica dei dati ISEE aggiornati degli utenti, fondamentali per il calcolo delle tariffe agevolate; e con il programma di contabilità del Comune, per automatizzare la registrazione degli incassi.

A curare l’implementazione sarà la società Etica Soluzioni, che dovrà garantire il trasferimento completo dei dati dal vecchio al nuovo sistema senza perdita di informazioni.