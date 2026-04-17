Illuminazione nelle frazioni di Celle, sono stati consegnati i lavori

Sono stati consegnati i lavori e prende il via il progetto per l'illuminazione nelle frazioni di Celle.

"Dopo il giro delle frazioni dello scorso anno, durante il quale abbiamo raccolto direttamente dai cittadini segnalazioni e richieste, oggi diamo seguito concreto a quegli impegni - ha spiegato il Sindaco Marco Beltrame - I lavori sono stati consegnati e i pali sono già stati ordinati. Nell’attesa della fornitura, partiranno subito le opere propedeutiche: scavi, predisposizioni e realizzazione dei plinti".

Gli interventi riguarderanno Via Melina, Via Biestri, centro storico (traversa Via Aicardi), Via Firenze (parcheggio e strada vicinale), cimitero di Sanda, Via Pecorile, Scalinata Cravieu e Via Crovara.

Il progetto prevede 37 nuovi pali, 38 corpi illuminanti e oltre 350 metri di nuova tubazione.

"Si tratta di un intervento atteso da tempo, che migliorerà sicurezza e qualità della vita nelle nostre frazioni - prosegue il primo cittadino cellese - Un risultato concreto, nato dall’ascolto e dal confronto con i cittadini, che continua a guidare il nostro lavoro".