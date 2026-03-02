Riforma della giustizia, mercoledì 4 marzo incontro informativo a Loano

Mercoledì 4 marzo, alle ore 19.00, presso la Biblioteca civica Antonio Arecco di Loano, si svolgerà l'incontro informativo sul referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo in merito alla separazione delle carriere della magistratura. L'evento, organizzato dalla sezione cittadina della Lega - Salvini Premier, vedrà la partecipazione degli avvocati Giambattista Petrella e Gianluca Rudino, del foro di Savona, che spiegheranno la riforma in quanto tale e le motivazioni per cui si sostiene l'approvazione della riforma stessa.

Demis Aghittino, segretario della Lega - Salvini Premier della sezione di Loano e organizzatore dell'evento, ha commentato: «Questa riforma è necessaria a completare quella della procedura penale che risale a quarant'anni fa. Questa riforma è utile a limitare l'influenza delle "correnti" e delle associazioni di magistrati. Significa dire sì alla separazione netta tra giudici e pubblici ministeri e a una magistratura più trasparente valorizzando il merito dei magistrati e punendo chi sbaglia e chi non lavora. Per questo tipo di referendum non c'è quorum, dunque è fondamentale spiegare e portare la gente a votare».

Il Sindaco di Loano, Luca Lettieri, ha detto: «Ringrazio il segretario della Lega di Loano, Demis Aghittino, per aver organizzato un momento di approfondimento su una riforma che ritengo fondamentale per il futuro della giustizia italiana. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è una scelta di chiarezza e di equilibrio istituzionale. Significa rafforzare la terzietà del giudice, garantire un processo più equo e rendere la magistratura più trasparente e responsabile. Il referendum è un passaggio importante di democrazia diretta. Personalmente voterò convintamente Sì, perché credo che questa riforma rappresenti un passo avanti necessario per modernizzare il nostro sistema giudiziario e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».