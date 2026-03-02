Savona, incidente sul lavoro nel cantiere del San Giacomo, sopralluogo del sindaco e riunione tecnica sulla sicurezza

Sopralluogo sui cantieri del complesso del San Giacomo, dove è avvenuto l’incidente sul lavoro alcuni giorni fa. In mattinata il sindaco Marco Russo, con l’assessore Ilaria Becco, il dirigente Marco Delfino e il direttore dei lavori e il repsosnabile della sicurezza hanno effettuato un sopralluogo sul posto, a cui è seguita una riunione tecnica.

L’incontro è stato richiesto dal sindaco Russo dopo l’infortunio sul lavoro di pochi giorni fa che ha riguardato un lavoratore della ditta impegnata nel cantiere. L’uomo, 65 anni, è stato ricoverato all’ospedale Santa Corona in codice rosso (ma non è in pericolo di vita) per politraumi dopo essere caduto da una scala da un’altezza di circa cinque metri durante i lavori di ristrutturazione del complesso, finanziati dal Pnrr.

“Sarà necessario – aveva detto il sindaco Russo in seguito all’incidente – fare immediatamente il punto con il direttore dei lavori e con il responsabile della sicurezza per assicurarci che venga garantito il massimo rigore nello svolgimento delle attività”.

I lavori del progetto “Rifunzionalizzazione complesso San Giacomo – restauro conservativo ex chiesa, cappella e chiostri” sono finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 3 milioni e 450 mila euro, a cui si aggiungono 425 mila euro di fondi comunali.

L’intervento prevede il recupero e la valorizzazione di uno dei complessi storici più importanti della città, con lavori di restauro conservativo degli spazi storici e la rifunzionalizzazione degli ambienti per attività culturali e sociali. L’obiettivo è restituire alla città il complesso del San Giacomo come polo dedicato alla cultura, agli eventi e alla fruizione pubblica.