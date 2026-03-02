Casella (AVS): "Domenica da incubo su ferrovia e autostrada, dalla Regione risposta inadeguata"

“La Regione ha sottovalutato l’afflusso in Liguria per il week-end del Festival di Sanremo. Il risultato disastroso è stato sotto gli occhi di tutti. Pochi treni, pieni all’inverosimile di persone rimaste in piedi, e code infinite in autostrada, con automobilisti costretti a due ore di viaggio per percorrere poche decine di chilometri. Ancora una volta, un’occasione per promuovere il nostro territorio si è trasformata in un pessimo biglietto da visita. Ci auguriamo che per Pasqua e i ponti primaverili, l’organizzazione dei trasporti sia più efficiente”.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, denuncia i disagi patiti dai viaggiatori su ferrovie e autostrade liguri nella giornata di domenica.

“Presenterò un’interpellanza per chiedere alla giunta regionale per quale motivo non si sono adottate misure straordinarie per gestire l’aumento di traffico. Era prevedibile che, con la conclusione del Festival di Sanremo, decine di migliaia di persone si sarebbero messe in movimento da ponente verso levante. Domenica, secondo quanto annunciato dalla Regione, è stato aggiunto solo un treno rispetto all’orario festivo, che già prevede uno scarso numero di convogli rispetto al resto della settimana. Sulle autostrade sono rimasti attivi cantieri, riduzioni di corsie, scambi di carreggiata. Gli automobilisti si sono ritrovati in una colonna chilometrica, con ore di ritardo per arrivare a casa. Era necessario rimuovere gli ostacoli principali alla circolazione per consentire un transito agevole, ma anche questa volta è stato un disastro”, attacca Casella.