Istituto Internazionale di Studi Liguri, "Optima Aqua": il 7 marzo ad Albenga la conferenza del prof. Fabio Negrino

Il prof. Fabio Negrino, docente di Preistoria presso l’Università di Genova e vicepresidente della sez. di Genova dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, ben noto per i suoi scavi in territorio ingauno, parlerà su LA PREISTORIA DEL MARE: ALLE ORIGINI DEL RAPPORTO TRA UOMO E "GRANDE ACQUA".

Verrà sintetizzata la storia del rapporto tra uomo e mare. Già alcuni ominini, oltre un milione di anni fa, superarono brevi tratti di mare, per colonizzare nuove terre. Il mare rappresentò da sempre anche una risorsa alimentare per i gruppi umani prossimi alle coste; allo sfruttamento alimentare delle sue risorse si aggiunse poi, a partire da circa 150.000 anni fa, l'uso di conchiglie quali oggetti di ornamento, in concomitanza all'emergere della nostra specie, Homo sapiens. Ma solo con la fine dei tempi paleolitici iniziarono le prime navigazioni consapevoli che portarono alla colonizzazione di tutte le isole del Mediterraneo e alla diffusione in Europa dell'agricoltura e dell'allevamento. Da questa fase in poi, fino a oggi, il mare mantenne quindi un ruolo primario nel trasferimento di oggetti, persone e idee.