Albisola, rischia di annegare ma viene salvato dal bagnino: uomo in codice rosso

Ha rischiato di annegare a causa di un malore ma il pronto intervento del bagnino gli ha salvato la vita.

È successo questo pomeriggio intorno alle 17.00 ad Albisola Superiore nello specchio acqueo dei Bagni Saint Tropez.

L'assistente bagnanti si è accorto che l'uomo stava iniziando ad annaspare e si è buttato per portarlo in salvo a riva.

Il 70enne aveva ingurgitato molta acqua ma ha ripreso subito conoscenza.

Sul posto poi immediato è stato l'intervento della Capitaneria di Porto, dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Verde di Albisola che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona