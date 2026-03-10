Mostra agli agenti un patente serba falsa durante un controllo, denunciato un uomo: usava diversi alias

Durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalla Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, gli agenti hanno fermato un cittadino extracomunitario senza fissa dimora che, nel corso delle verifiche, ha esibito una patente di guida serba.

Gli accertamenti effettuati dagli operatori hanno però permesso di stabilire che il documento era contraffatto. L’uomo, risultato pluripregiudicato e noto per l’utilizzo di diversi alias, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre la patente falsa è stata sequestrata.

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Negli ultimi due anni la Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito ha infatti individuato almeno altre due patenti di guida false nel corso dei controlli sul territorio. In un caso si trattava di una patente polacca contraffatta utilizzata da un cittadino egiziano; in un altro episodio era stata scoperta un’ulteriore patente falsa in uso a un cittadino straniero.

A commentare l’episodio è il sindaco Giancarlo Canepa: “Questo episodio dimostra ancora una volta quanto siano importanti i controlli capillari svolti dalla Polizia Locale. L’individuazione di documenti falsi non è un fatto banale, perché spesso dietro queste situazioni si nascondono identità fittizie e soggetti con precedenti penali. In questo caso c’è anche un elemento ulteriore da sottolineare: la scoperta è frutto della professionalità e della formazione del nostro personale. Proprio a Borghetto, qualche tempo fa, la Polizia Locale aveva organizzato uno specifico corso sui falsi documentali partecipato da molti rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Investire sulla preparazione degli agenti significa mettere il Comune nelle condizioni di ottenere risultati concreti sul piano della legalità e della sicurezza, come dimostrano questi episodi”.