Schianto lungo l'autostrada A10 a Pietra, coinvolta solamente un'auto: autista in codice giallo al Santa Corona

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, sull’autostrada A10 nel tratto non lontano dallo svincolo di Pietra Ligure. L’allarme è scattato intorno alle 17, fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per la persona a bordo dell’unico veicolo coinvolto, sebbene vi siano state ripercussioni ingenti sul traffico in zona, in particolare in direzione Savona.

Secondo le prime informazioni, un automobilista, un uomo sulla quarantina, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare autonomamente il guardrail senza interessare altre vetture di passaggio. Nell’impatto la vettura avrebbe riportato ingenti danni. Il conducente, rimasto ferito in modo non grave, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i militi di Pietra Soccorso e il personale operativo del concessionario autostradale.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata, si sono formati fino a quattro chilometri di coda in direzione Savona, nel tratto compreso tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure.