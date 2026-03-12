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Varazzino | 12 marzo 2026, 15:26

Carenza di spazi pubblici e difficoltà nelle procedure, Alluto (Pd Varazze): "Amministrazione sempre più arrogante e autoreferenziale"

Non le manda a dire il segretario dem varazzino

Carenza di spazi pubblici e difficoltà nelle procedure, Alluto (Pd Varazze): &quot;Amministrazione sempre più arrogante e autoreferenziale&quot;

Assenza di sale per incontri e la difficoltà per richiedere il suolo pubblico. Questi i temi sul quale si è concentrato il segretario del Partito Democratico di Varazze Giulio Alluto.

"La mancanza di  spazi pubblici di partecipazione democratica (la sala congressi del palazzetto dello sport non è più utilizzabile e non esistono altre sale) e la complessità della procedura per richiedere il suolo pubblico (tramite l'utilizzo della firma digitale oltre lo SPID) per le associazioni e i partiti politici fa invece pensare ad una volontaria decisione di limitare la partecipazione democratica da parte di una amministrazione che sta diventando sempre più arrogante e autoreferenziale" ha spiegato l'esponente dem varazzino. 

"Sono solo due i comuni in provincia di Savona in cui occorre avere la firma digitale per prenotare il suolo pubblico da parte di associazioni e partiti politici di cui uno è Varazze. Inoltre, come detto sopra, le associazioni e i partiti politici se hanno bisogno di una sala congressi devono rivolgersi a privati (alberghi ad esempio)" conclude Alluto.

Luciano Parodi

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