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Cronaca | 16 marzo 2026, 14:42

Savona, pedone travolto in via XX Settembre: ferito in codice giallo e traffico in tilt in centro

Soccorsi e rallentamenti nelle vie limitrofe tra piazza del Popolo e piazza Mameli per il mercato e un duplice intervento dei soccorsi

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio a Savona per l’investimento di un pedone in via XX Settembre, poco distante dal Tribunale. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando una persona è stata travolta da un veicolo in transito lungo una delle arterie centrali della città.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro Mare, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento all’ospedale San Paolo, dove la persona investita è stata trasportata in codice giallo.

A occuparsi dei rilievi dell’incidente e della gestione della viabilità è stata la Polizia Locale, col traffico nella zona che ha subito forti rallentamenti, anche a causa della giornata di lunedì e della presenza del vicino mercato settimanale in piazza del Popolo e vie limitrofe.

Come via Venezia, dove disagi alla circolazione si erano già registrati pochi minuti prima quando i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco intervenuti con l’autoscala hanno prestato aiuto a un’anziana caduta all’interno della propria abitazione, le cui condizioni di salute non sarebbero gravi, e rimasta bloccata, rendendo necessario un intervento di soccorso.

Redazione

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