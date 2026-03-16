Albisola, lite in casa fa scattare i controlli: arrestato 18enne con 100 g di hashish

Un intervento dei carabinieri per sedare una lite in famiglia si è concluso con un arresto ad Albisola Superiore. I militari della stazione locale, su impulso della centrale operativa di Savona, sono intervenuti nei giorni scorsi in un’abitazione del comune per una segnalazione di tensioni tra familiari.
Durante gli accertamenti all’interno della casa, i carabinieri hanno trovato un panetto di circa 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione nella disponibilità di un giovane di 18 anni, di nazionalità centroamericana.
Il ragazzo è stato quindi arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il giorno successivo, nel corso del giudizio direttissimo al tribunale di Savona, l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto nei confronti del giovane la misura alternativa dell’affidamento in prova.