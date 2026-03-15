Finale e Pietra, associazionismo in lutto: è morto il volontario Maurizio Sbarra. Aveva 52 anni

Le comunità di Finale e Pietra Ligure si stringono attorno alla famiglia di Maurizio Sbarra, volto noto del mondo dell'associazionismo locale in particolare di quello legato al volontariato, mancato all'età di 52 anni.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione in tutto il territorio, dove Maurizio era conosciuto e stimato per il suo molteplice impegno come volontario. Era stato infatti milite nelle pubbliche assistenze della Croce Bianca di Finalmarina e di Pietra Soccorso; aveva anche fatto parte della sezione finalese dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Ad annunciarne la scomparsa, per la quale sui social sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio, la moglie Giorgia, la sorella Annamaria, i cognati Gian e Barbara, il nipote Nicholas, i suoceri Giorgio e Giuliana. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla famiglia al cugino Franco per l'assistenza prestata durante il periodo della malattia.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 16 marzo alle ore 18:00 presso la camera ardente dell'ospedale Santa Corona. Le esequie solenni si terranno invece martedì 17 marzo alle ore 10:00 nella Basilica di San Nicolò, Pietra Ligure.