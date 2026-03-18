Miss Summer Tour 2026, buona la prima: Nicole Omento è Miss Hotel Toscana

Grande successo di pubblico per la prima tappa del Miss Summer Tour 2026, andata in scena presso l’Hotel Toscana di Alassio.

Nel corso della serata, organizzata da Massimo Enrico, hanno sfilato 19 ragazze dell’agenzia Arte&Moda di Maurizio Tonini, che si sono messe in gioco dimostrando eleganza, simpatia e personalità. A condurre l’evento è stata Francesca Bianco, che ha accompagnato il pubblico con professionalità e coinvolgimento, contribuendo al successo della manifestazione.

Ad arricchire ulteriormente la serata sono stati gli interventi musicali delle cantanti Debora Colombo, vincitrice del contest canoro “Tutti cantano Sanremo 2026”, e Roberta Boscolo, premiata con il riconoscimento della critica nello stesso concorso.

L’organizzazione ha espresso un sentito ringraziamento alla giuria, capitanata da Giacomo Aicardi, ideatore del format “Karaoke Itinerante”, ai fotografi Mauro Caruso e Ilario Navone, e allo staff dell’Hotel Toscana per l’ospitalità e la preziosa collaborazione nella riuscita dell’evento.

Di seguito la classifica della serata:

Prima classificata – Miss Hotel Toscana: Nicole Omento

Miss Eleganza: Giada Delitala

Miss Cinema: Rachele Siffredi

Miss Bikini: Martina De Francesco

Miss Cinema: Marta Merello

Miss Sorriso: Asia Saccucci

Miss Simpatia: Ginevra Zuccaroni

Miss Arte&Moda: Sara Berriolo

Il tour proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe in programma, portando in scena bellezza, talento e spettacolo in diverse località.