A Laigueglia la conferenza "Quanto è utopica l’utopia?"

Venerdì 20 marzo, alle ore 18, presso la biblioteca civica “A. Pagliano” di Laigueglia, si terrà la conferenza “Quanto è utopica l’utopia?”, condotta da Claudio Badano, direttore scientifico dell’Associazione “De Tommaso”.

L’incontro sarà introdotto da Giacinto Buscaglia. L’evento è organizzato dall’Associazione Vecchia Laigueglia e dal Centro Pannunzio di Torino.

La parola “utopia” viene spesso utilizzata, nel linguaggio comune, in senso riduttivo o spregiativo, per indicare idee giudicate irrealistiche, ingenue o irraggiungibili. La conferenza intende invece riportare il termine alla sua ricchezza storica e teorica, mostrando come esso appartenga a una lunga tradizione di riflessione filosofica, politica e letteraria.

Nel corso dell’incontro, Claudio Badano ricostruirà, in modo sintetico ma rigoroso, la storia del concetto di utopia, partendo dalla sua origine etimologica e soffermandosi sulle principali esemplificazioni offerte.