Morte di Umberto Bossi, il presidente Bucci: "Esempio di politica vicino alle persone"

"Apprendo con profondo dispiacere la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega e uomo delle istituzioni, ma anche persona sempre vicina ai cittadini".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che prosegue: "Nel corso della sua lunga carriera politica ha ricoperto incarichi di primo piano: ministro, senatore, deputato ed europarlamentare, contribuendo per anni alla vita istituzionale del Paese".

"Alla sua famiglia, alla comunità politica della Lega e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco va il cordoglio mio e della Giunta regionale in questo momento di dolore", conclude.