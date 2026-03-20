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Politica | 20 marzo 2026, 07:41

Morte di Umberto Bossi, il presidente Bucci: "Esempio di politica vicino alle persone"

"Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano — ministro, senatore, deputato ed europarlamentare — contribuendo a lungo alla vita istituzionale del Paese"

Morte di Umberto Bossi, il presidente Bucci: &quot;Esempio di politica vicino alle persone&quot;

"Apprendo con profondo dispiacere la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega e uomo delle istituzioni, ma anche persona sempre vicina ai cittadini". 

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che prosegue: "Nel corso della sua lunga carriera politica ha ricoperto incarichi di primo piano: ministro, senatore, deputato ed europarlamentare, contribuendo per anni alla vita istituzionale del Paese". 

"Alla sua famiglia, alla comunità politica della Lega e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco va il cordoglio mio e della Giunta regionale in questo momento di dolore", conclude. 

Redazione

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