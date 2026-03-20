Morte di Umberto Bossi, Patto per il Nord: "Ci sono uomini che cambiano la storia, il suo insegnamento resta"

"Ci sono uomini che passano, e uomini che cambiano la storia. Umberto Bossi appartiene a questi ultimi. Ha avuto il coraggio di dire ciò che tanti pensavano ma nessuno osava pronunciare. Ha trasformato un’idea in un movimento, e un movimento in una battaglia che ha segnato un’epoca".

Cosi commenta Patto per il Nord Liguria, che prosegue: "Ci ha insegnato a non abbassare la testa, a difendere la nostra terra, a credere che il Nord meritasse rispetto, voce e futuro. Oggi più che mai, il suo insegnamento resta. Nelle piazze, nelle idee, in chi continua a lottare senza piegarsi".

"Perché certe radici non si spezzano. E certi insegnamenti non moriranno mai. Grazie per tutto quello che ci hai dato", conclude Patto per il Nord Liguria.