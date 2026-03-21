"A cena per Beit Jala", l'Anpi di Varazze e Liguria Palestina insieme per aiutare la città palestinese

L’Anpi di Varazze e l’associazione culturale Liguria Palestina hanno organizzato nel comune di Varazze molte iniziative di informazione, solidarietà e sostegno alla popolazione Palestinese, è una collaborazione "nata dal desiderio di fare qualcosa per un popolo sotto costante attacco, non solo nella Striscia di Gaza dove si è attuato un genocidio che continua anche dopo la famosa pace di Trump, ma anche nei territori della Cisgiordania con l’occupazione illegale dei coloni e dell’esercito israeliano" spiegano.

"Le nostre associazioni hanno sostenuto e promosso, grazie al supporto della Consigliera Comunale di Varazze Paola Busso, un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità per la soluzione Due Popoli, Due Stati con il riconoscimento delle Stato di Palestina accanto a quello di Israele - continuano - La nostra Città e la Parrocchia di S. Ambrogio, sono gemellati con il Comune e la Parrocchia dell’Annunciazione di Beit Jala, una cittadina a 10 km a sud di Gerusalemme dove molti nostri concittadini negli anni hanno fatto pellegrinaggi e c’è stata, per lo meno nei primi anni del gemellaggio (2005), un forte scambio tra le due cittadine. Abbiamo deciso che fosse arrivato il momento di attivarsi, di fare un’azione di solidarietà che potesse far rinascere il gemellaggio e portare un contributo concreto alla comunità di Beit Jala. Abbiamo trovato nella Società SGB di Cantalupo il luogo ideale, avendo già ospitato circa quindici anni fa il gruppo Scout di Beit Jala. I soci hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo e sono diventati parte attiva e a loro volta proponenti dell’iniziativa".

Nasce così “A Cena per Beit Jala” che si terrà sabato 21 marzo a partire dalle ore 18.00 presso la Società di Cantalupo.

"La cena sarà preceduta da un approfondimento attraverso un collegamento direttamente con la cittadina di Beit Jala: inizieremo con un messaggio del Patriarca latino S.B Pier Battista Pizzaballa, al quale va la nostra stima, solidarietà e gratitudine per averci dedicato parole importanti in un periodo veramente difficile e buio per il nostro mondo, avremo il parroco di Beit Jala Padre Hanna Salem, che ci racconterà ed illustrerà il progetto che sosteniamo attraverso la cena, per la scuola cattolica e il gruppo Scout di Beit Jala - precisano l'Anpi varazzina e l'associaione culturale ligure Liguria Palestina - In presenza interverranno Monsignor Calogero Marino, Vescovo della Diocesi Savona Noli, che è stato anch’esso promotore di molte iniziative, alle quali le nostre associazioni hanno aderito, a sostegno della popolazione palestinese e della pace, Don Giulio Grosso,all’epoca parroco della parrocchia di Sant. Ambrogio e Don Claudio Doglio, attuale parroco di Sant’Ambrogio ,la cui presenza è significativa e fondamentale per il proseguo e il ripristino del gemellaggio. La nostra concittadina Nicoletta Burdisso esporrà un mostra di quadri dedicati alle terre delle guerra".

Seguirà la cena di solidarietà.

"Vorremo ringraziare le tantissime persone che hanno prenotato, i volontari e le volontarie della Società di Cantalupo. Un grazie particolare alla delegazione della Confcommercio di Varazze, la Società Agricola Paolo Calcagno, Coop Liguria, la Macelleria di Cavaliere Maurizio e l’Hotel Zurigo, grazie alle loro donazioni siamo riusciti ad ammortizzare i costi vivi permettendoci di destinare alla solidarietà la quasi totalità delle donazioni raccolte" concludono.