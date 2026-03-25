Luci spente per il pianeta: il 28 marzo al buio un’ora per l’Earth Hour 2026

Sabato 28 marzo si celebrerà l’Earth Hour (Ora della Terra), il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura promosso dal WWF Internazionale.

Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che coinvolge quasi 200 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade, insieme a momenti di partecipazione e impegno concreto da parte di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese. All’iniziativa aderirà anche la Santa Sede, attraverso lo spegnimento dell’illuminazione della Cupola e della facciata della Basilica di San Pietro dalle 20.30 alle 21.30.

Dopo tanti anni, Earth Hour continua ad essere un appello alla Terra per la Terra, una chiamata all’azione affinché ognuno, con il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora o dedicandosi ad un’attività a “servizio” dell’ambiente e della natura, si unisca agli altri in una grande azione comune contro il cambiamento climatico.

Perché non c’è un altro pianeta, ricordiamocelo.