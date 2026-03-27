27 marzo, Giornata mondiale del teatro 2026 con Willem Dafoe

Buon compleanno, teatro! Oggi, 27 marzo, si celebra la Giornata mondiale del teatro. Si tratta di un’occasione importante per festeggiare un’arte che ci accompagna da oltre duemila anni e che ha resistito imperterrita ad ogni concorrenza, compresa quella recente di internet o dei social.

La Giornata mondiale del teatro è stata istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell’UNESCO per la prima volta il 27 marzo 1962. La data coincideva, allora, con la cerimonia di inaugurazione del Teatro delle Nazioni che si svolgeva a Parigi. Da quel giorno, ogni anno, i Centri Nazionali dell’Istituto Internazionale del Teatro presenti in circa 100 Paesi la celebrano in tutto il mondo.

Durante questa giornata viene diffuso un Messaggio Internazionale che, tradotto in diverse lingue, viene letto nei teatri del mondo, pubblicato sui giornali e pronunciato da radio e televisioni in ben 5 continenti.

L’autore (designato dall’UNESCO) del messaggio di quest’anno è l’attore statunitense, naturalizzato italiano Willem Dafoe, che riflette sull’importanza vitale del teatro come esperienza condivisa e viva, capace di connettere le persone, unire le comunità e interrogare il futuro, stimolando riflessioni profonde.

In un passaggio del suo messaggio si legge: "Il grande teatro mette in discussione il nostro modo di pensare e ci incoraggia a immaginare ciò a cui aspiriamo. In un mondo che sembra diventare sempre più divisivo, autoritario e violento, la nostra sfida come creatori teatrali è quella di evitare la corruzione del teatro in una mera impresa commerciale, dedita all’intrattenimento attraverso la distrazione, o in un arido custode istituzionale delle tradizioni, ma piuttosto la nostra sfida è di promuoverne la forza di connettere popoli, comunità, culture e soprattutto di interrogarci su dove stiamo andando…".