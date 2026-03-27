Finale, Aurelia verso la riapertura totale a San Donato: via il cantieri ma c'è il "nodo" della riga continua

Dopo gli interventi di messa in sicurezza del versante, la viabilità di Finale Ligure si appresta a ritrovare il suo assetto storico. I lavori nel tratto del porticciolo di Capo San Donato procedono per il ritorno al tracciato classico della via Aurelia nelle prossime ore.

"L'asfaltatura è completata, la tracciatura è in corso e si stanno posizionando i new jersey per garantire la protezione dei pedoni" ha annunciato l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

L'attenzione si concentrerà anche sulla gestione di una "area cieca" residuale del cantiere che il Comune intende rivedere per migliorare l'accessibilità al porto.

Tuttavia, il ripristino della segnaletica orizzontale ha innescato un confronto tra il Comune ed Anas. "Purtroppo l’ordinanza di Anas ci impone di ripristinare la linea di mezzeria della strada con una riga continua - ha spiegato l'assessore - Naturalmente rispetteremo l’ordinanza, consci dei problemi di viabilità per gli utenti del porto, ma abbiamo già mandato le nostre rimostranze ad Anas e in settimana faremo un sopralluogo congiunto per cercare di risolvere il problema".

Il tracciamento imposto dall'ente gestore della statale impedirebbe di fatto la svolta a sinistra per chi è diretto verso l'approdo turistico di Capo San Donato provenendo da Varigotti, e viceversa per chi dal porto volesse dirigersi a Finale.

La settimana si preannuncia dunque decisiva: l'obiettivo è evitare che la tanto attesa riapertura si trasformi in un paradosso burocratico.