Chiusura scuola dell’infanzia don Curioni, i residenti di Zinola: "Una perdita non solo per bambini e famiglie, ma per l’intero quartiere"

Riceviamo e pubblichiamo :

Gentile Redazione,



i residenti del quartiere di Zinola desiderano portare all’attenzione pubblica la prossima e imminente chiusura della scuola dell’infanzia Don Curioni, una realtà educativa storica e punto di riferimento per numerosi bambini e genitori del territorio.



Lo scorso 12 marzo, infatti, durante un incontro con l’amministrazione della parrocchia Santo Spirito e Concezione, è stato comunicato verbalmente ai rappresentanti dei genitori che il servizio non proseguirà nel prossimo anno scolastico (2026/2027) e che non verrà attivato il prolungamento estivo nel mese di luglio, inizialmente previsto. Non sono stati forniti chiarimenti dettagliati sui dati economici alla base della decisione, pur segnalando una diminuzione degli iscritti che risulta comunque in linea con il calo demografico noto e generalizzato.



La chiusura appare ancora più difficile da comprendere alla luce degli sforzi compiuti dalle famiglie, sia in termini economici (nel corso dell’ultimo anno hanno contribuito economicamente in modo straordinario) che propositivi, finalizzati a sostenere la continuità del servizio.

Durante gli incontri intercorsi, è stato inoltre riferito dagli stessi membri dell'amministrazione che le scelte intraprese risponderebbero a priorità diverse da parte della curia, elemento che accresce il senso di disorientamento tra le famiglie coinvolte.

E' bene ricordare anche che si tratta di una struttura con ambienti recentemente ristrutturati, la cui dismissione comporterebbe la perdita di un presidio educativo già pronto e funzionante.



Le famiglie evidenziano come questa decisione incida su un contesto già fragile sotto il profilo sociale e anche commerciale: la riduzione dei servizi per l’infanzia e per i ragazzi nel quartiere rischia infatti di compromettere ulteriormente la continuità educativa e sociale, già messa a dura prova negli ultimi anni e porterà indubbiamente anche a conseguenze negative per le poche attività commerciali rimaste. La chiusura della scuola dell’infanzia rappresenterebbe quindi una perdita significativa non solo per i bambini e le loro famiglie, ma per l’intero quartiere di Zinola, che verrebbe privato di un servizio fondamentale per la comunità.



Le famiglie, supportate dall'intera comunità, chiedono maggiore trasparenza e un confronto reale su una decisione che ha un impatto così rilevante sul territorio.



Restiamo disponibili per fornire ulteriori informazioni e testimonianze dirette.



Cordiali saluti,

Le famiglie della scuola dell’infanzia Don Curioni