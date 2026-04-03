Ex hotel Marina a Celle, previsti 8 appartamenti, box e posti auto

Lo storico ex hotel Marina di Celle verrà ristrutturato e riqualificato in appartamenti.

L'ex struttura dei Piani cellesi ha ottenuto lo svincolo alberghiero nel 2020 con la pratica che è iniziata nel 2023. L'immobile è stato acquistato dalla società Marina Palace.

Verranno realizzati 8 appartamenti di 125 mq ciascuno e ognuno avrà un posto auto (sono previsti infatti 4 box e 4 stalli per le macchine).

"La conferenza dei servizi si è conclusa positivamente e al momento non abbiamo ancora ritirato il permesso a costruire - spiega il project manager e coordinatore generale Giorgio Sacchi -La parte della copertura del tetto sarà in parte collegata con la passeggiata romana con un ponticello e sta facendo lo studio di sistemazione lo scultore Ugo Nespolo che si sta coordinando con la Soprintendenza. Stanno ultimando i dettagli e diventerà un'opera (pare una piazza.ndr)che sarà di accesso pubblico".

La società che fa capo alla Marina Palace è la Spininvest gestita da Roberto Spinelli che con "Punta dell'Olmo Spa" sta proseguendo la riqualificazione delle ex Colonie Bergamasche.

