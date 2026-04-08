Savona, l’organo Agati di via Guidobono torna a risuonare con i virtuosismi del maestro Cominetti

Riprendono a Savona gli appuntamenti con “I pomeriggi della Mozart”, la rassegna organizzata dall’Associazione Mozart Savona, che venerdì 10 aprile alle 17.30 porterà all’oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla il maestro Ennio Cominetti.

Protagonista del concerto sarà uno degli strumenti più pregiati del territorio, l’organo Agati del 1853, recentemente restaurato e tornato al suo antico splendore. Un intervento che ha restituito piena voce a un autentico gioiello, oggi sempre più apprezzato anche da organisti di rilievo nazionale.

Il programma musicale proporrà un percorso tra Settecento e Ottocento, con brani di Bach, Walter, Händel, Gherardeschi, Mayr, Davide da Bergamo e altri autori, valorizzando le sonorità storiche dello strumento.

Cominetti, organista e direttore noto a livello internazionale, vanta una lunga carriera concertistica che lo ha portato a esibirsi in importanti sedi in Europa e nel mondo, affiancando all’attività esecutiva anche quella di compositore e divulgatore musicale.

L’appuntamento è a ingresso libero. L’Associazione Mozart Savona ha ringraziato per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.